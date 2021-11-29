Значит, он уже существует хотя бы в виде инженерного образца.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки

Процессоры Intel семейства Raptor Lake, как ожидаются, появятся не ранее последнего квартала следующего года, они сохранят не только совместимость с исполнением LGA 1700, но и поддержку DDR4, а главным изменением станет новая архитектура Raptor Cove вычислительных ядер серии P. Открытый источник в лице базы данных ЕЭК уже демонстрирует существование инженерного образца Raptor Lake, который пересёк границу Казахстана.

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Источник изображения: портал ЕЭК

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Каких-либо данных о технических характеристиках процессора нет, но если он существует в виде инженерного образца, то это может говорить о приближении времени анонса. Для нужд тестирования такие образцы начинают курсировать между Intel и производителями материнских плат ещё задолго до рыночного дебюта.