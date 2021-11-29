Беспросветное безмолвие очередного «киберпонедельника» нарушает сайт VideoCardz, который со ссылкой на публикации одного тайваньского источника в Twitter сообщает, что видеокарта GeForce RTX 3090 Ti, дебют которой намечен на январь 2021 года, получит микросхемы памяти типа GDDR6X марки Micron, способные работать на номинальной частоте 21 ГГц.
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В совокупности с увеличением количества функциональных блоков это позволяет рассчитывать на прирост быстродействия, хотя сам по себе объём памяти останется прежним по сравнению с GeForce RTX 3090. Значение TDP может вырасти до 450 Вт, а количество микросхем GDDR6X на одной стороне печатной платы не превысит 12 штук.