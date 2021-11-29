На их анализ уйдёт ещё несколько недель.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки

По информации Reuters, министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) на днях поделилась с прессой состоянием дел с обработкой запросов со стороны этого ведомства к участникам мирового рынка полупроводниковых компонентов. Они должны были в добровольном порядке предоставить анкеты до 8 ноября, в противном случае порядок может быть изменён на принудительный.

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Источник изображения: TSMC

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Джина Раймондо поведала, что уже более 150 компаний предоставили необходимую информацию, но на её обработку уйдёт ещё несколько недель. Оглашая результаты анализа ситуации в отрасли, власти США обещают оберегать коммерческие секреты отдельных компаний, а потому оперировать только обезличенными показателями. Министр торговли отдельно подчеркнула, что азиатские компании оказывают всемерное содействие данной инициативе американского ведомства.