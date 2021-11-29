Руководство компании Apple оценивает упущенную выгоду из-за дефицита компонентов в суммы более $6 млрд за квартал, но аналитики Wedbush Securities убеждены, что успешным продажам iPhone нового поколения это не особо помешает. Лишь за минувшие выходные, давшие формальный старт сезону рождественских распродаж, компания могла реализовать до 10 млн смартфонов, как считает источник.
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Всего по итогам квартала Apple может продать более 80 млн смартфонов, а в одном только Китае за декабрь будет продано 15 млн iPhone. Безусловно, отложенный спрос будет подогревать продажи и в следующем году. По оценкам экспертов, спрос на смартфоны Apple превышает предложение на 15%. До октября следующего года компания также может продать не менее 100 млн беспроводных наушников AirPods.