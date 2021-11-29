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Новости Hardware Алексей Сычёв
Дефицит не помешает Apple реализовать более 80 млн iPhone в этом квартале
Отложенный спрос придётся удовлетворять в следующем году.
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Руководство компании Apple оценивает упущенную выгоду из-за дефицита компонентов в суммы более $6 млрд за квартал, но аналитики Wedbush Securities убеждены, что успешным продажам iPhone нового поколения это не особо помешает. Лишь за минувшие выходные, давшие формальный старт сезону рождественских распродаж, компания могла реализовать до 10 млн смартфонов, как считает источник.

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Источник изображения: Getty Images

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Всего по итогам квартала Apple может продать более 80 млн смартфонов, а в одном только Китае за декабрь будет продано 15 млн iPhone. Безусловно, отложенный спрос будет подогревать продажи и в следующем году. По оценкам экспертов, спрос на смартфоны Apple превышает предложение на 15%. До октября следующего года компания также может продать не менее 100 млн беспроводных наушников AirPods.

#смартфоны #apple #apple iphone 13
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