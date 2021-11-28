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Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung Electronics поможет корейскому вузу готовить кадры для полупроводниковой отрасли
За пять лет будет подготовлено до 500 новобранцев.
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По информации Business Korea, промышленный гигант Samsung Electronics всерьёз озаботился подготовкой кадров для национальной полупроводниковой отрасли, а потому заключил соглашение о сотрудничестве с Корейским институтом передовых технологий, расположенным в Тэджоне. В последующие пять лет партнёры совместными усилиями намереваются вырастить не менее 500 квалифицированных специалистов для полупроводниковой отрасли и самой компании Samsung в первую очередь.

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Источник изображения: Business Korea

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Как это обычно бывает, Samsung будет отбирать несколько десятков студентов ежегодно для обучения по целевым программам на контрактной основе. Участникам программы будут выплачиваться дополнительные стипендии, они будут проходить стажировку в компании Samsung, она же будет организовывать совместную научную работу с вузом. Представители Samsung будут участвовать в учебном процессе, причём не только в технических дисциплинах. Учитывая амбициозные планы по расширению бизнеса, подготовка новых кадров должна стать для компании одним из приоритетов в развитии.

#samsung #полупроводники #южная корея
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