По информации Business Korea, промышленный гигант Samsung Electronics всерьёз озаботился подготовкой кадров для национальной полупроводниковой отрасли, а потому заключил соглашение о сотрудничестве с Корейским институтом передовых технологий, расположенным в Тэджоне. В последующие пять лет партнёры совместными усилиями намереваются вырастить не менее 500 квалифицированных специалистов для полупроводниковой отрасли и самой компании Samsung в первую очередь.
реклама
Как это обычно бывает, Samsung будет отбирать несколько десятков студентов ежегодно для обучения по целевым программам на контрактной основе. Участникам программы будут выплачиваться дополнительные стипендии, они будут проходить стажировку в компании Samsung, она же будет организовывать совместную научную работу с вузом. Представители Samsung будут участвовать в учебном процессе, причём не только в технических дисциплинах. Учитывая амбициозные планы по расширению бизнеса, подготовка новых кадров должна стать для компании одним из приоритетов в развитии.