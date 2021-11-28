Среди процессоров с двенадцатью ядрами.

Дешевая 3070 Ti по цене неTi из за падения крипты

Дешевая 3070 Ti по цене неTi из за падения крипты

Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки

Мы уже привыкли, что процессоры Intel семейства Alder Lake-S в статистике HWBot фигурируют преимущественно в тех категориях тестов, которые позволяют раскрыть потенциал быстродействия их ядер серии P, хотя по фактическому количеству ядер они могли бы выступать и в других категориях, ведь гибридная архитектура предусматривает наличие и экономичных ядер серии E, которые при этом не поддерживают Hyper-Threading.

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Особенности компоновки процессора Intel Core i7-12700K, например, позволили французскому энтузиасту kikoone31 занять второе место в Cinebench R20 среди моделей с 12 ядрами, разогнав имеющийся экземпляр Alder Lake-S до 6314 МГц при помощи жидкого азота.

Источник изображения: HWBot, kikoone31

На указанной частоте процессор сохранил активность всех восьми ядер серии P и четырёх ядер серии E, что в итоге и позволило ему занять первое место среди всех моделей с двенадцатью ядрами.

Источник изображения: HWBot, kikoone31

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Активность в общей сложности сохраняли двадцать потоков – по сути, ради обеспечения стабильности работы на указанной частоте процессору не пришлось жертвовать аппаратными ресурсами. В тесте Cinebench R20 он набрал 12058 баллов, заодно став лучшим в модельном зачёте Core i7-12700K.