Издание Business Korea традиционно предложило иначе взглянуть на отчёт TrendForce по состоянию дел на рынке твердотельной памяти, который уже анализировался на страницах нашего сайта на уходящей неделе. Как известно, SK hynix должна получить бизнес Intel по производству твердотельной памяти вместе с предприятием Fab 68 в китайском Даляне. В нынешних условиях это позволит корейскому производителю увеличить свою долю рынка до 19 % и побороться с Kioxia за второе место в мире.
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Корейские производители памяти при этом смогут контролировать более половины мирового производства микросхем типа NAND разных типов. Проблема заключается в том, что готовящееся перейти под контроль SK hynix производство памяти Intel с начала года неуклонно теряет свои позиции на рынке. В первом квартале Intel контролировала 7,5%, ко второму доля сократилась до 6,7%, а в третьем и вовсе опустилась до 5,9%. Впрочем, для SK hynix, как считают отраслевые эксперты, выход на второе место в мире не является самоцелью – компании гораздо важнее отдалиться от китайских конкурентов, которые в последние годы развиваются стремительно даже в условиях американских санкций против многих компаний сектора из КНР.