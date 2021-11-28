Доказательства скорого анонса материнских плат на основе прочих чипсетов Intel серии 600 то и дело мелькают в открытых источниках, а на сайте компании можно обнаружить интересную аннотацию к описанию функции Dynamic Memory Boost. Она дебютировала вместе с процессорами семейства Alder Lake и флагманским чипсетом Intel Z690, предложив динамический разгон памяти типа DDR5 и DDR4 с профилями XMP.
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Как поясняет Intel, для поддержки автоматического динамического разгона памяти нужна материнская плата на базе одного из чипсетов: W680, Z690, H670 и B660. Кроме того, поддержка Dynamic Memory Boost должна быть реализована на уровне BIOS, а модули памяти типа DDR5 или DDR4 должны использовать расширения XMP.