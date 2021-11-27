Не нужно тратиться на личное оборудование.

Корпорация Google остаётся одним из крупнейших провайдеров облачных услуг, предоставляющим публичные серверные ресурсы для хранения и обработки данных. Пока ещё не перекинувшаяся на использование чайников и утюгов криптовалютная лихорадка внесла свои коррективы и в действия тех злоумышленников, которые готовы незаконно использовать облачные ресурсы для личного обогащения. По информации CNBC, новейший отчёт Google об инцидентах в сфере информационной безопасности говорит об увеличении числа случаев использования взломанных учётных записей сервиса Cloud для добычи криптовалюты.

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Источник изображения: Getty Images

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Из пятидесяти взломанных в последнее время учётных записей Google Cloud, как гласит статистика, 86% применялись именно для активности, связанной с майнингом криптовалют. В большинстве случаев профильное программное обеспечение для майнинга загружалось в облако в течение первых 22 секунд после взлома учётной записи. Ещё 10% взломанных учётных записей применялось для поиска других публичных ресурсов, подверженных взлому, а 8% ресурсов использовалось для атак на другие цели. Любителям занимательной арифметики уместно будет напомнить, что в сумме набралось больше 100%, поскольку в ряде случаев одна и та же учётная запись использовалась для нескольких целей одновременно.