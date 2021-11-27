Это соответствует второму месту в модельном зачёте.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как только улёгся скандал с регистрацией недостоверных частот при экстремальном разгоне процессоров Intel семейства Alder Lake-S, стало ясно, что до рубежа в 8 ГГц они всё-таки не добрались, а для флагманской модели Intel Core i9-12900K предельным зарегистрированным на сайте HWBot значением является частота 7.6 ГГц, которой достиг серийный экземпляр процессора при активности всех 16 ядер и только 16 потоков.

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Источник изображения: HWBot, SHIMIZU

На этой неделе японский оверклокер SHIMIZU решил попытать счастья в разгоне инженерного образца Core i9-12900K с использованием жидкого азота, и ему покорилась частота 7414 МГц, что соответствует второму месту в модельном зачёте.

Источник изображения: HWBot, SHIMIZU

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На этой частоте активность сохраняли все 16 ядер и 24 потока. Как это всегда бывает, пожертвовав итоговой частотой, автор эксперимента высвободил больше потоков. Впрочем, вычислительная нагрузка в данном режиме ограничивалась процедурой валидации результата в CPU-Z, поэтому более сложные тесты без потери стабильности системы процессору пришлось бы проходить на более низких частотах. В том же Cinebench R23, например, третье место в модельном зачёте удалось занять с результатом 38 377 баллов при частоте 6707 МГц.