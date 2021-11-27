Греческий энтузиаст OGS к концу недели решил сосредоточиться на разгоне инженерного образца процессора Intel Core i5-12600KF, поскольку среди моделей Alder Lake-S с шестью ядрами на страницах HWBot в последнее время развернулась нешуточная конкуренция. При помощи жидкого азота частоту процессора удалось поднять до 6685 МГц, сохранив при этом активность шести ядер серии P и сопутствующих им 12 потоков.
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В тесте Geekbench3 Multi Core этого хватило, чтобы набрать 61 822 балла и занять второе место среди всех моделей с шестью ядрами. В тесте HWBot x265 4K была занята аналогичная позиция, но с результатом 26,273 кадра в секунду, а частота процессора при этом снизилась до 6630 МГц.