Два вторых места в актуальных бенчмарках среди шестиядерных моделей.

Дешевая 3070 Ti по цене неTi из за падения крипты

Дешевая 3070 Ti по цене неTi из за падения крипты

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Греческий энтузиаст OGS к концу недели решил сосредоточиться на разгоне инженерного образца процессора Intel Core i5-12600KF, поскольку среди моделей Alder Lake-S с шестью ядрами на страницах HWBot в последнее время развернулась нешуточная конкуренция. При помощи жидкого азота частоту процессора удалось поднять до 6685 МГц, сохранив при этом активность шести ядер серии P и сопутствующих им 12 потоков.

реклама

Источник изображения: HWBot, OGS

анонсы и реклама Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из за снижения крипты Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

В тесте Geekbench3 Multi Core этого хватило, чтобы набрать 61 822 балла и занять второе место среди всех моделей с шестью ядрами. В тесте HWBot x265 4K была занята аналогичная позиция, но с результатом 26,273 кадра в секунду, а частота процессора при этом снизилась до 6630 МГц.