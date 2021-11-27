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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На работу в Volkswagen перешёл бывший специалист Apple по тяговым аккумуляторам
До этого он также работал в Samsung SDI.
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Электромобильный проект Apple до сих пор существует в условиях повышенной секретности, и только обрывочные сведения позволяют судить, что он эволюционирует, пусть и с переменным успехом. По информации Reuters, штат Apple недавно покинул Ан Сунхо (Ahn Soonho), который до 2018 года занимал высокий пост в структуре корейского производителя тяговых батарей Samsung SDI.

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Источник изображения: Electrive

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Перейдя на работу в концерн Volkswagen, он будет руководить разработкой аккумуляторов для электромобилей родственных марок. Известно, что до конца десятилетия компания намеревается построить на территории Европы не менее шести крупных предприятий по производству тяговых батарей. Немецкий автогигант ставит перед собой очень агрессивные цели по переходу на электротягу, и уже в следующем году Volkswagen может освоить выпуск до миллиона электромобилей ежегодно. Лидеру рынка в лице Tesla это предстоит сделать по итогам текущего года, так что конкуренция между двумя компаниями обострится.

#apple #электромобиль #аккумуляторы #volkswagen
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