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Новости Hardware Алексей Сычёв
Micron и UMC устранили взаимные претензии по делу о шпионаже в пользу Китая
Впрочем, американская сторона осталась недовольна приговором.
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Судебные разбирательства между Micron Technology и тайваньской UMC длятся уже не первый год, и причиной всему стало сотрудничество последней с несостоявшимся китайским производителем оперативной памяти Fujian Jinhua Integrated Circuit Co. Сторона обвинения утверждала, что UMC передала китайской компании через трёх бывших сотрудников Micron коммерческие секреты, как напоминает Reuters. Тайваньская компания UMC хоть и признала факт передачи информации, отказалась мириться с утверждением, что сделала это по злому умыслу.

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Источник изображения: The Motley Fool

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В 2020 году в дело мешались американские власти, которые добавили к нескольким миллиардам долларов ущерба ещё $60 млрд по иску о промышленном шпионаже UMC в пользу китайского партнёра. Какую сумму в итоге вынуждена была выплатить тайваньская компания, не уточняется, но на этой неделе Micron и UMC отказались от дальнейших судебных преследований и обвинений. Впрочем, Micron выразила неудовлетворение решением суда и заявила о намерениях добиваться справедливой компенсации ущерба в рамках отдельного процесса.

#micron #umc #судебное разбирательство #иск #шпионаж
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