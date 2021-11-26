С появлением приложения y-cruncher Pi-1b любители экстремального разгона облюбовали очередную «числодробилку», чтобы измерять с помощью данного бенчмарка уровень производительности центральных процессоров. Американский энтузиаст mllrkllr88 вооружился процессором Intel Core i5-12600KF, чтобы занять второе место среди моделей с шестью ядрами. Частоту инженерного образца процессора для этого пришлось поднять до 6641 МГц, воспользовавшись жидким азотом для охлаждения.
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Активность при этом сохраняли шесть ядер серии P и причитающиеся им 12 потоков.
В указанном тесте процессор продемонстрировал результат в 21,337 секунды. В абсолютном зачёте это соответствует лишь 74-му месту, но позволяет занять второе среди всех шестиядерных моделей. В тесте HWBot x265 4K после повышения частоты до 6603 МГц удалось продемонстрировать результат 25,611 кадра в секунду, что соответствует третьему месту среди процессоров с шестью ядрами.