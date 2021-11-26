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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В рамках принятия дополнительного бюджета на текущий фискальный год, который в Японии завершится в марте, местные власти утвердили выделение $6,8 млрд на стимулирование развития национальной полупроводниковой отрасли, как отмечает Bloomberg. Строго говоря, средства поделены на три неравные части, и максимальная в размере $5,4 млрд предназначается для развития локальных производств с использованием передовой литографии.

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Источник изображения: TSMC

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Предполагается, что последней суммы должно с запасом хватить для финансирования до половины всех затрат, необходимых на организацию работы в Японии нового предприятия TSMC, которое будет обслуживать интересы Sony и других местных заказчиков. Примерно $963 млн будет выделено на исследования и разработки в сфере материаловедения. Ещё $411 млн субсидий предназначено для развития производства аналоговых компонентов и силовой электроники. В последнем случае власти готовы субсидировать до трети стоимости соответствующих проектов.