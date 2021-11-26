Симбиоз американской компании Qualcomm и южнокорейской Samsung весьма специфичен. Вторая выпускает для первой часть мобильных процессоров, которые конкурируют за место в смартфонах корейской марки. Одна и та же модель смартфона Samsung порой предлагается на разных рынках с процессорами Qualcomm или Samsung соответственно. На российском рынке традиционно преобладают модели смартфонов с процессорами Samsung Exynos.
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Как отмечает сайт DigiTimes, компания Samsung Electronics намеревается увеличить объёмы выпуска процессоров Exynos, чтобы частично вытеснить продукцию Qualcomm из собственных смартфонов.
У такого шага имеется вполне очевидный мотив – чем больше компонентов Samsung производит своими силами, тем меньше их себестоимость. Могли в планы Samsung вмешаться и перекосы на рынке контрактного производства. Например, если Samsung получает от Qualcomm преимущественно процессоры, изготавливаемые компанией TSMC, то увеличение доли собственных процессоров поможет южнокорейскому гиганту исключить перебои с поставками.