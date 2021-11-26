Доля продукции Qualcomm сократится.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Симбиоз американской компании Qualcomm и южнокорейской Samsung весьма специфичен. Вторая выпускает для первой часть мобильных процессоров, которые конкурируют за место в смартфонах корейской марки. Одна и та же модель смартфона Samsung порой предлагается на разных рынках с процессорами Qualcomm или Samsung соответственно. На российском рынке традиционно преобладают модели смартфонов с процессорами Samsung Exynos.

реклама

Как отмечает сайт DigiTimes, компания Samsung Electronics намеревается увеличить объёмы выпуска процессоров Exynos, чтобы частично вытеснить продукцию Qualcomm из собственных смартфонов.

Источник изображения: DigiTimes

анонсы и реклама MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte - успей пока не началось 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

У такого шага имеется вполне очевидный мотив – чем больше компонентов Samsung производит своими силами, тем меньше их себестоимость. Могли в планы Samsung вмешаться и перекосы на рынке контрактного производства. Например, если Samsung получает от Qualcomm преимущественно процессоры, изготавливаемые компанией TSMC, то увеличение доли собственных процессоров поможет южнокорейскому гиганту исключить перебои с поставками.