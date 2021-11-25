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Пылесос Redroad V17 можно купить со скидкой на «Чёрную пятницу»
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Компания Redroad недавно запустила конкурс на создание самого красивого пылесоса. Принять в нём участие могли жители России, Польши и Турции. В будущем производитель планирует запустить конкурсы в Соединённых Штатах, Германии и других странах.



Многие средства массовой информации назвали Redroad V17 самым ожидаемым пылесосом 2021 года. В рамках распродажи «Чёрная пятница» он доступен по самой выгодной цене.



Высокой популярности новинки способствовало сразу несколько факторов. Во-первых, Redroad V17 оборудован бесщёточным двигателем с номинальной частотой 155AW и мощностью до 450 Вт, обеспечивая мощность всасывания до 26 500 Па. Скорость вращения мотора составляет 120 000 об/мин.



Во-вторых, модель поставляется с неплохим стартовым комплектом насадок. Покупатели получают две турбированные и две механические насадки. Также в комплект входят щелевая насадка с подсветкой, пылевые насадки, насадки с валиком для очистки мебели, гибкий шланг и удлинительная трубка.



Ещё одна фишка Redroad V17 – наличие двух фильтров HEPA. Он позволяют улавливать до 99,97% частиц пыли размером менее 0,1 мкм. Пылесос поддерживает технологию оптимизации фильтрации, которая даёт возможность существенно снизить нагрузку на фильтры HEPA и продлевает их срок службы.
#redroad
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