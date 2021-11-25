Хотя представители архитектуры CDNA 2 будут выпускаться по 6-нм техпроцессу, и это не скрывается.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

После всех презентаций, прошедших в начале месяца, компания AMD решила обновить презентацию для инвесторов, размещаемую в профильном разделе своего сайта. Теперь на странице с перспективным планом выпуска серверных процессоров EPYC полноправно соседствуют 5-нм модели Genoa и Bergamo, которые выйдут в следующем году.

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Источник изображения: AMD

Графические процессоры с архитектурой CDNA 2, которые лягут в основу серверных ускорителей вычислений, будут выпускаться по 6-нм технологии, как позволяет понять другой слайд той же презентации.

Источник изображения: AMD

А вот раскрыть техпроцесс производства игровых графических решений поколения Navi 3X компания AMD пока не готова.

Источник изображения: AMD

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Как и ранее, соответствующий слайд презентации просто сообщает, что данные графические процессоры будут выпускаться по более продвинутой технологии, чем нынешняя 7-нм. Выйти они должны до конца 2022 года.