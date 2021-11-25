Будут созданы рабочие группы и начнётся обучение кадров.

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Отсутствие полноценных дипломатических отношений с Тайванем не мешает некоторым странам ЕС планировать взаимовыгодное сотрудничество в сфере локализации производства полупроводниковых компонентов. Как отмечает Reuters со ссылкой на тайваньских чиновников, остров заинтересован в развитии полупроводниковой отрасли как минимум трёх европейских стран. Визит представителей тайваньских властей в Литву, Чехию и Словакию в прошлом месяце позволил выявить заинтересованность правительств всех трёх стран в сотрудничестве с этим островом.

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Источник изображения: TSMC

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Рабочие группы во всех трёх странах будут созданы при содействии тайваньских партнёров, а обучение профильных специалистов власти острова готовы взять на себя. Перечисленные страны Евросоюза оказали поддержку Тайваню в виде предоставления вакцин от коронавируса, и теперь власти острова ищут новые точки соприкосновения для развития взаимовыгодного сотрудничества.