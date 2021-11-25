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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайвань намеревается сотрудничать с Литвой, Чехией и Словакией в сфере производства полупроводниковых компонентов
Будут созданы рабочие группы и начнётся обучение кадров.
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Отсутствие полноценных дипломатических отношений с Тайванем не мешает некоторым странам ЕС планировать взаимовыгодное сотрудничество в сфере локализации производства полупроводниковых компонентов. Как отмечает Reuters со ссылкой на тайваньских чиновников, остров заинтересован в развитии полупроводниковой отрасли как минимум трёх европейских стран. Визит представителей тайваньских властей в Литву, Чехию и Словакию в прошлом месяце позволил выявить заинтересованность правительств всех трёх стран в сотрудничестве с этим островом.

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Источник изображения: TSMC

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Рабочие группы во всех трёх странах будут созданы при содействии тайваньских партнёров, а обучение профильных специалистов власти острова готовы взять на себя. Перечисленные страны Евросоюза оказали поддержку Тайваню в виде предоставления вакцин от коронавируса, и теперь власти острова ищут новые точки соприкосновения для развития взаимовыгодного сотрудничества.

#полупроводники #литографическое производство #тайвань #европа #евросоюз
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Xenos_One
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Xenos_One
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я не играл, но надо будет этот пробел исправить, хотябы ради этого факта ))
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Xenos_One
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А ты думаешь если инопланетяне взяли и показали землянам тогда сразу все и микроволновку и колу, то они стали бы строить? Ну-ну, их держали в неведении чтобы те работали на благо своих хозяев ))
Загадки истории: Египетские пирамиды
Каа
11:37
Жжёт, да, тебе Хомяк попку, что вляпался в неликвид... Совет здравый: сливай пока можно, как железо АМД, так и акции...
Процессор Core i5-12400 протестирован в реальных игровых приложениях
Xenos_One
11:36
проверь на уникальность текст, я писал сам, по своей идее, да поулчилось видимо не очень, но возможно у кого-то похожая точка зрения на происхождение Пирамид ;)
Загадки истории: Египетские пирамиды
Михаил Ааа
11:36
12600K это обрезок большого чипа от 12900К за $289–$299. 12400F будет на другом мелком чипе, ниже 12600K в списке будут ещё 12600-12500-12400. Цена 200$ за самый дешёвый шестиядерник выглядит вполне ...
Процессор Core i5-12400 протестирован в реальных игровых приложениях
Каа
11:35
Увидел спекуля или майнера - ударь ему в глаз!
Перекупщики продают на Авито оперативную память DDR5 по цене до 50000 рублей за планку объёмом 16 Гб
Каа
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Да, они раздули этот негативный тренд со спекулями.
Перекупщики продают на Авито оперативную память DDR5 по цене до 50000 рублей за планку объёмом 16 Гб
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