Отсутствие полноценных дипломатических отношений с Тайванем не мешает некоторым странам ЕС планировать взаимовыгодное сотрудничество в сфере локализации производства полупроводниковых компонентов. Как отмечает Reuters со ссылкой на тайваньских чиновников, остров заинтересован в развитии полупроводниковой отрасли как минимум трёх европейских стран. Визит представителей тайваньских властей в Литву, Чехию и Словакию в прошлом месяце позволил выявить заинтересованность правительств всех трёх стран в сотрудничестве с этим островом.
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Рабочие группы во всех трёх странах будут созданы при содействии тайваньских партнёров, а обучение профильных специалистов власти острова готовы взять на себя. Перечисленные страны Евросоюза оказали поддержку Тайваню в виде предоставления вакцин от коронавируса, и теперь власти острова ищут новые точки соприкосновения для развития взаимовыгодного сотрудничества.