Издание DigiTimes не могло оставить без внимание принятое Samsung Electronics решение о строительстве предприятия в штате Техас, которое будет завершено к 2024 году. Как ожидается, здесь будет освоено контрактное производство полупроводниковых компонентов с использованием 5-нм и 4-нм технологий.
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Упоминаемое тайваньское издание сообщает, что клиентами нового предприятия Samsung станут крупные американские разработчики микропроцессоров, среди них упоминается и AMD. Пока сложно предугадать, в какой степени AMD будет зависеть от заказов, выполняемых на предприятии Samsung в Техасе. У компании GlobalFoundries имеются предприятия на территории США, где выпускаются центральные процессоры AMD, но первая из компаний концентрируется на зрелой литографии, а Samsung предложит более передовые техпроцессы, и продукцию техасского предприятия не придётся транспортировать из-за рубежа. Многое будет зависеть от масштабов производства, ведь если американское предприятие Samsung сосредоточится на обслуживании нишевых заказов, то AMD вряд ли будет удовлетворена имеющимися возможностями корейского партнёра.