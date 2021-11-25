Гибридная архитектура процессоров Intel Alder Lake, подразумевающая сочетание восьми производительных и восьми экономичных ядер, в статистике HWBot отмечается преимущественно достижениями, полученными при активности производительных ядер серии P. Вот и южнокорейский энтузиаст safedisk позарился на лавры лидера в Cinebench R20, разгоняя процессор Intel Core i9-12900K при помощи жидкого азота.
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Достигнув частоты 6863 МГц при активности восьми ядер и шестнадцати потоков, данный экземпляр процессора набрал в тесте 10 974 балла и занял второе место среди моделей с восемью ядрами. В модельном зачёте тоже было достигнуто второе место, поскольку первое занимает с четвёртого ноября американский энтузиаст Splave.
В более молодой дисциплине y-cruncher Pi-1b фортуна оказалась более благосклонна к корейскому оверклокеру, он продемонстрировал результат 17,155 секунды при частоте процессора 6729 МГц, что позволило ему занять первое место в модельном зачёте и первое место среди процессоров с восемью ядрами.