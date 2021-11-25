Среди процессоров с восемью ядрами.

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Гибридная архитектура процессоров Intel Alder Lake, подразумевающая сочетание восьми производительных и восьми экономичных ядер, в статистике HWBot отмечается преимущественно достижениями, полученными при активности производительных ядер серии P. Вот и южнокорейский энтузиаст safedisk позарился на лавры лидера в Cinebench R20, разгоняя процессор Intel Core i9-12900K при помощи жидкого азота.

реклама

Источник изображения: HWBot, safedisk

Достигнув частоты 6863 МГц при активности восьми ядер и шестнадцати потоков, данный экземпляр процессора набрал в тесте 10 974 балла и занял второе место среди моделей с восемью ядрами. В модельном зачёте тоже было достигнуто второе место, поскольку первое занимает с четвёртого ноября американский энтузиаст Splave.

Источник изображения: HWBot, safedisk

анонсы и реклама MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte - успей пока не началось 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

В более молодой дисциплине y-cruncher Pi-1b фортуна оказалась более благосклонна к корейскому оверклокеру, он продемонстрировал результат 17,155 секунды при частоте процессора 6729 МГц, что позволило ему занять первое место в модельном зачёте и первое место среди процессоров с восемью ядрами.