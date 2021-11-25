Thermaltake уже предлагает аналогичное решение для DDR4 и DDR3.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Производители модулей памяти с воодушевлением встретили выхода новой платформы Intel, в чей состав вошли процессоры Alder Lake-S с поддержкой DDR5. Производители материнских плат и систем охлаждения тоже отвели душу, но последние преимущественно сосредоточились на креплениях для нового процессорного разъёма LGA 1700. Представителям сайта Tom’s Hardware попалось на глаза изображение водоблока для модулей памяти типа DDR5, который готовит к продаже известная марка Bitspower.

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Источник изображения: Twitter, Bitspower

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Если учесть, что тактовые частоты памяти DDR5 возросли, а регулятор напряжения переехал на модули памяти, использование водоблока при разгоне памяти не будет лишним. Сторонники криогенных методов охлаждения давно устанавливают резервуары для жидкого азота и сухого льда на модули оперативной памяти. Водоблок в этом отношении более удобен, поскольку позволяет работать длительное время. Некоторые ограничения компоновочного характера могут предотвратить использование водоблоков для модулей DDR5 в отдельных настольных системах, но идея сама по себе имеет право на жизнь.