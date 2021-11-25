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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Британские регуляторы почти еженедельно консультируются с американскими коллегами по сделке между NVIDIA и Arm
Тянуть можно будет до сентября.
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Власти Великобритании недавно объявили о необходимости начать вторую фазу изучения сделки NVIDIA по поглощению Arm, поэтому профильная активность должна усилиться, хотя и затянется на несколько месяцев. По данным Bloomberg News, британские антимонопольщики почти каждую неделю проводят консультации со своими американскими коллегами по предстоящей сделке.

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Источник изображения: Getty Images

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Власти объединённой Европы, напомним, своё решение по сделке должны огласить к 15 марта 2022 года. Теоретически, NVIDIA может согласовывать сделку вплоть до сентября следующего года, но если она не уложится в этот срок, то вынуждена будет пожертвовать теми $1,25 млрд, которые оставила SoftBank в качестве залога в момент объявления намерений о покупке активов Arm. Все эти обстоятельства до сих пор не лишили NVIDIA готовности довести сделку до конца.

#nvidia #arm #сделка
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