Тянуть можно будет до сентября.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Власти Великобритании недавно объявили о необходимости начать вторую фазу изучения сделки NVIDIA по поглощению Arm, поэтому профильная активность должна усилиться, хотя и затянется на несколько месяцев. По данным Bloomberg News, британские антимонопольщики почти каждую неделю проводят консультации со своими американскими коллегами по предстоящей сделке.

реклама

Источник изображения: Getty Images

анонсы и реклама MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte - успей пока не началось 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Власти объединённой Европы, напомним, своё решение по сделке должны огласить к 15 марта 2022 года. Теоретически, NVIDIA может согласовывать сделку вплоть до сентября следующего года, но если она не уложится в этот срок, то вынуждена будет пожертвовать теми $1,25 млрд, которые оставила SoftBank в качестве залога в момент объявления намерений о покупке активов Arm. Все эти обстоятельства до сих пор не лишили NVIDIA готовности довести сделку до конца.