Рассказывая о своих планах в сфере разработки графических процессоров, компания Intel в этом году определила только последовательность их дальнейшего появления, а также заявила, что первенец новой эпохи по имени Arc Alchemist появится на рынке в первой половине 2022 года. Участники обсуждения на страницах Reddit прицепились к словам одного из сотрудников Intel, который был замечен в официальной активности по розыгрышу призов от лица компании.
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В частной переписке на страницах Twitter этот высокопоставленный сотрудник Intel позволил себе заявить, что семейство графических процессоров Druid может появиться на рынке уже в 2025 году, если всё пойдёт по плану. Учитывая, что между Alchemist и Druid втиснуты ещё два поколения графических процессоров, можно прийти к выводу, что Intel будет выпускать по одному ежегодно вплоть до середины десятилетия.