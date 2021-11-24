Или не сможет – тут как получится.

Рассказывая о своих планах в сфере разработки графических процессоров, компания Intel в этом году определила только последовательность их дальнейшего появления, а также заявила, что первенец новой эпохи по имени Arc Alchemist появится на рынке в первой половине 2022 года. Участники обсуждения на страницах Reddit прицепились к словам одного из сотрудников Intel, который был замечен в официальной активности по розыгрышу призов от лица компании.

реклама

Источник изображения: Twitter, Intel Graphics

анонсы и реклама MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

В частной переписке на страницах Twitter этот высокопоставленный сотрудник Intel позволил себе заявить, что семейство графических процессоров Druid может появиться на рынке уже в 2025 году, если всё пойдёт по плану. Учитывая, что между Alchemist и Druid втиснуты ещё два поколения графических процессоров, можно прийти к выводу, что Intel будет выпускать по одному ежегодно вплоть до середины десятилетия.