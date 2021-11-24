Как сообщает CNBC, корпорация Apple выдвинула судебные претензии к израильской компании NSO Group, которая разрабатывает программное обеспечение Pegasus для шпионажа за пользователями iPhone. Оно продаётся спецслужбам и правительственным структурам, поэтому количество пострадавших от соответствующего программного обеспечения не так велико.
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Apple призывает запретить распространение программного обеспечения NSO Group и требует возмещения убытков в размере $75 000. По словам представителей компании, Apple уже устранила те уязвимости нулевого дня, которые позволяли разработчикам Pegasus получать доступ к данным на смартфонах жертв шпионажа без их ведома. Сотрудники NSO Group возразили, что их программное обеспечение помогает предотвращать преступления и вычислять злоумышленников, а также выразили готовность защищать свои интересы в суде. Apple при этом готова пожертвовать все выигранные в суде деньги и до $10 млн дополнительно тем организациям, которые противодействуют слежке с использованием цифровых технологий.