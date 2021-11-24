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Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple перекрыла доступ к данным iPhone через средства NSO Group и подала на разработчиков в суд
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Как сообщает CNBC, корпорация Apple выдвинула судебные претензии к израильской компании NSO Group, которая разрабатывает программное обеспечение Pegasus для шпионажа за пользователями iPhone. Оно продаётся спецслужбам и правительственным структурам, поэтому количество пострадавших от соответствующего программного обеспечения не так велико.

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Источник изображения: Apple/Handout/Reuters

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Apple призывает запретить распространение программного обеспечения NSO Group и требует возмещения убытков в размере $75 000. По словам представителей компании, Apple уже устранила те уязвимости нулевого дня, которые позволяли разработчикам Pegasus получать доступ к данным на смартфонах жертв шпионажа без их ведома. Сотрудники NSO Group возразили, что их программное обеспечение помогает предотвращать преступления и вычислять злоумышленников, а также выразили готовность защищать свои интересы в суде. Apple при этом готова пожертвовать все выигранные в суде деньги и до $10 млн дополнительно тем организациям, которые противодействуют слежке с использованием цифровых технологий.

#apple #iphone #судебный иск #шпионаж
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