Американский энтузиаст l0ud_sil3nc3 взялся за инженерный образец процессора Intel Core i9-12900KF, чтобы познать новые пределы возможностей восьмиядерных процессоров семейства Alder Lake-S. Такая классификация справедлива в том случае, если в испытаниях используются только ядра серии P, как самые производительные, а их у старших моделей серии как раз восемь штук. В тесте SuperPI 32M инженерный образец Core i9-12900KF показал время 3 минуты 41,078 секунды, которое соответствует восьмой позиции в абсолютном зачёте.
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Лучший результат SuperPI 32M, напомним, в настоящее время принадлежат родственному процессору Intel Core i9-12900K, а последующие шесть получены представителями предыдущего поколения процессоров Intel Core, поэтому появление Core i9-12900KF на восьмой позиции рейтинга во многом символично. В модельном зачёте этот результат соответствует первому месту, хотя в статистике HWBot в этом разделе пока всего лишь одна запись.