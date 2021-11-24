Дефективные детективы нужны многим.

В мутной воде мирового полупроводникового кризиса не прочь увеличить уловы разного рода мошенники, которые специализируются на поставках контрафактной продукции. Бракованные чипы или изделия более дешёвых серий, выдаваемые за дорогие, всё чаще попадаются производителям электроники, которые в условиях дефицита хватаются за любую возможность пополнить складские запасы. Как отмечает Nikkei Asian Review, услуги экспертов по определению подлинности компонентов в наши дни пользуются всё большей популярностью.

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Источник изображения: CoreStaff, Nikkei

Мощные микроскопы и рентгенографическое оборудование активно используются специалистами такого профиля. Изучая корпус чипа на предмет следов абразивного воздействия, можно определить, подвергалась ли маркировка изменению. Эксперты компании CoreStaff, расположенной в Токио, например, столкнулись с увеличением спроса на свои услуги в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Специалисты утверждают, что потоки поддельных чипов в этом году расширились, ими занимаются недобросовестные участники рынка в Китае и странах ЮВА. Нередко под видом новых продаются компоненты, восстановленные из бывшей в употреблении электроники.

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В Японии стоимость единичной экспертизы нередко достигает $8700, но покупатели крупных партий вынуждены идти на подобные расходы, чтобы обезопасить себя от ещё больших убытков в случае использования контрафактных компонентов. Некоторые компании предлагают подписку на услуги экспертизы, в этом случае за $870 в месяц клиент получает право на проверку до пяти экземпляров микросхем. Американские производители электроники, например, теряют до $7,5 млн ежегодно на использовании контрафактных компонентов. Европейские власти в 2017 году за время двухнедельной операции по выявлению поддельных электронных устройств изъяли на таможне более миллиона единиц контрафактной продукции.