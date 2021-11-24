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Новости Hardware Алексей Сычёв
Dell и HP Inc заметно увеличили выручку от реализации ПК в корпоративном сегменте
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Американские компании Dell и HP Inc. синхронно отчитываются о завершении очередного фискального квартала, хотя он в их системе отчётности и имеет разную нумерацию. Первая увеличила выручку на направлении клиентских решений, которое отвечает за ноутбуки и настольные ПК, на 35% до рекордных $16,5 млрд. При этом доля рынка компании увеличилась сразу на три процентных пункта до 17,4%, если верить официальной статистике. Фактические поставки продукции Dell увеличилась на 26,6%. В корпоративном сегменте выручка выросла сразу на 40%, а в потребительском – на достойный 21%.

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Источник изображения: Dell

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В случае с HP Inc. общая статистика была менее оптимистичной, в прошедшем квартале этот поставщик отгрузил на 9% меньше продукции, чем годом ранее. Количество поставленных ноутбуков сократилось на 12%, но профильная выручка выросла на 13%. Компания вообще 71% выручки на направлении персональных систем получила именно от реализации ноутбуков. В настольном сегменте поставки в натуральном выражении выросли на 2%, но выручка выросла на 11%. В коммерческом сегменте выручка увеличилась на 25%, в потребительском же она сократилась на 3%. Глава HP Inc. признался, что компания вынуждена переносить рост цен на стоимость продукции, но пока это не мешает росту прибыльности бизнеса даже в условиях сокращения поставок из-за дефицита компонентов.

#аналитика #финансы #ноутбуки #dell #hp inc.
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