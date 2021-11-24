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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC будет выпускать 4-нм модемы Apple с 2023 года
А первые мобильные 4-нм процессоры марки появятся во второй половине следующего.
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Переход Apple на использование модемов собственной разработки, как отмечает Nikkei Asian Review, будет поэтапным. Компания Qualcomm, которая до сих пор снабжала модемами смартфоны iPhone, к 2023 году сократит долю профильной выручки до 20%. Это означает, что на арену выйдут модемы Apple собственной разработки.

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Источник изображения: TSMC

Как поясняет источник, их будет выпускать компания TSMC. Первые прототипы примерят 5-нм техпроцесс, но длительная процедура сертификации отложит момент серийного производства до 2023 года, когда актуальным уже станет 4-нм техпроцесс. Его-то тайваньский подрядчик и применит для выпуска товарных модемов Apple с поддержкой 5G, а также некоторых сопутствующих компонентов.

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Ко второй половине следующего года TSMC также освоит выпуск 4-нм мобильных процессоров для iPhone, а 3-нм процессоры для iPad могут появиться в том же году. При этом выпуск мобильных процессоров для iPhone по 3-нм технологии TSMC сможет наладить не ранее 2023 года, как утверждают японские источники.

#apple #литографическое производство #iphone #tsmc #qualcomm
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