Переход Apple на использование модемов собственной разработки, как отмечает Nikkei Asian Review, будет поэтапным. Компания Qualcomm, которая до сих пор снабжала модемами смартфоны iPhone, к 2023 году сократит долю профильной выручки до 20%. Это означает, что на арену выйдут модемы Apple собственной разработки.
реклама
Как поясняет источник, их будет выпускать компания TSMC. Первые прототипы примерят 5-нм техпроцесс, но длительная процедура сертификации отложит момент серийного производства до 2023 года, когда актуальным уже станет 4-нм техпроцесс. Его-то тайваньский подрядчик и применит для выпуска товарных модемов Apple с поддержкой 5G, а также некоторых сопутствующих компонентов.
Ко второй половине следующего года TSMC также освоит выпуск 4-нм мобильных процессоров для iPhone, а 3-нм процессоры для iPad могут появиться в том же году. При этом выпуск мобильных процессоров для iPhone по 3-нм технологии TSMC сможет наладить не ранее 2023 года, как утверждают японские источники.