На этой неделе агентство Jon Peddie Research опубликовало традиционно замысловатую статистику по рынку графических решений. Поскольку результаты исследования рынка дискретной графики будут обнародованы отдельно позже, пока приходится иметь дело с общей выборкой, в которую попадают и центральные процессоры со встроенной графикой.
реклама
Согласно используемой методике, в третьем квартале в сегменте ПК было отгружено 101 млн графических процессоров, а объёмы поставок центральных процессоров для ПК выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К 2025 году, как считают авторы исследования, в мире будет эксплуатироваться 3,249 млн графических процессоров. Дискретной графикой будет оснащаться 31% персональных компьютеров.
Дефицит полупроводниковых компонентов в разрезе третьего квартала больнее всего ударил по Intel, поскольку она сократила поставки своих графических процессоров на 6,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом. AMD удалось увеличить свою долю рынка на 1,6 процентных пункта, а NVIDIA – на 4,86 процентных пункта. Всего объёмы поставок графических процессоров последовательно сократились на 18,2%, при этом Intel потеряла в поставках сразу 25,6%, далее следует AMD с падением объёмов поставок на 11,4%, а вот NVIDIA увеличила их на 8%.
Объёмы поставок дискретных видеокарт последовательно выросли на 10,9%. В сегменте дискретной графики расстановка сил в третьем квартале не изменилась, 17% рынка контролировала AMD, продукция NVIDIA пришлась на другие 83%. По мнению экспертов Jon Peddie Research, дефицит компонентов не отступит до конца 2022 года, и всё это время рынок графических решений будет способен преподносить сюрпризы.