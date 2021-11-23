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Новости Hardware Алексей Сычёв
Поставки графических решений для ПК в третьем квартале последовательно сократились на 18,2%
А поставки видеокарт выросли на 10,9%.
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На этой неделе агентство Jon Peddie Research опубликовало традиционно замысловатую статистику по рынку графических решений. Поскольку результаты исследования рынка дискретной графики будут обнародованы отдельно позже, пока приходится иметь дело с общей выборкой, в которую попадают и центральные процессоры со встроенной графикой.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

Согласно используемой методике, в третьем квартале в сегменте ПК было отгружено 101 млн графических процессоров, а объёмы поставок центральных процессоров для ПК выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К 2025 году, как считают авторы исследования, в мире будет эксплуатироваться 3,249 млн графических процессоров. Дискретной графикой будет оснащаться 31% персональных компьютеров.

Дефицит полупроводниковых компонентов в разрезе третьего квартала больнее всего ударил по Intel, поскольку она сократила поставки своих графических процессоров на 6,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом. AMD удалось увеличить свою долю рынка на 1,6 процентных пункта, а NVIDIA – на 4,86 процентных пункта. Всего объёмы поставок графических процессоров последовательно сократились на 18,2%, при этом Intel потеряла в поставках сразу 25,6%, далее следует AMD с падением объёмов поставок на 11,4%, а вот NVIDIA увеличила их на 8%.

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Объёмы поставок дискретных видеокарт последовательно выросли на 10,9%. В сегменте дискретной графики расстановка сил в третьем квартале не изменилась, 17% рынка контролировала AMD, продукция NVIDIA пришлась на другие 83%. По мнению экспертов Jon Peddie Research, дефицит компонентов не отступит до конца 2022 года, и всё это время рынок графических решений будет способен преподносить сюрпризы.

#amd #intel #nvidia #аналитика #видеокарты
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