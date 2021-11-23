А поставки видеокарт выросли на 10,9%.

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

На этой неделе агентство Jon Peddie Research опубликовало традиционно замысловатую статистику по рынку графических решений. Поскольку результаты исследования рынка дискретной графики будут обнародованы отдельно позже, пока приходится иметь дело с общей выборкой, в которую попадают и центральные процессоры со встроенной графикой.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

Согласно используемой методике, в третьем квартале в сегменте ПК было отгружено 101 млн графических процессоров, а объёмы поставок центральных процессоров для ПК выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К 2025 году, как считают авторы исследования, в мире будет эксплуатироваться 3,249 млн графических процессоров. Дискретной графикой будет оснащаться 31% персональных компьютеров.

Дефицит полупроводниковых компонентов в разрезе третьего квартала больнее всего ударил по Intel, поскольку она сократила поставки своих графических процессоров на 6,2 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом. AMD удалось увеличить свою долю рынка на 1,6 процентных пункта, а NVIDIA – на 4,86 процентных пункта. Всего объёмы поставок графических процессоров последовательно сократились на 18,2%, при этом Intel потеряла в поставках сразу 25,6%, далее следует AMD с падением объёмов поставок на 11,4%, а вот NVIDIA увеличила их на 8%.

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Объёмы поставок дискретных видеокарт последовательно выросли на 10,9%. В сегменте дискретной графики расстановка сил в третьем квартале не изменилась, 17% рынка контролировала AMD, продукция NVIDIA пришлась на другие 83%. По мнению экспертов Jon Peddie Research, дефицит компонентов не отступит до конца 2022 года, и всё это время рынок графических решений будет способен преподносить сюрпризы.