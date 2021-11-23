Среди процессоров с шестью ядрами.

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Американский мастер экстремального разгона Splave воспользовался процессором Intel Core i5-12600KF семейства Alder Lake-S, чтобы обновить серию рекордов HWBot среди моделей с шестью ядрами. В тесте HWBot x265 4K он занял первое место с результатом 26,337 кадра в секунду при частоте 6682 МГц. Для охлаждения процессора использовался жидкий азот, активность сохраняли шесть ядер и двенадцать потоков.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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В трёх других тестах частота процессора превысила 6.7 ГГц, неизменным оставалась лишь позиция относительно других шестиядерных процессоров, среди которых Core i5-12600KF в данном случае оказался лидером. Тест y-cruncher Pi-1b завершён на частоте 6787 МГц с результатом 20,910 секунды. В тесте Cinebench R20 достигнут результат 8124 балла при частоте 6754 МГц. Наконец, на частоте 6767 МГц первое место было получено в Geekbench3 Multi Core с результатом 62 384 балла.