Готовая свежую презентацию для инвесторов, компания NVIDIA выделила те моменты, которые определённо способны завоевать их доверие. Рассказывая об успехах в игровом сегменте, она не забыла напомнить, что более 200 млн человек сейчас пользуются игровыми решениями семейства GeForce, а её профильная выручка в три раза больше, чем у ближайшего конкурента. Кстати, NVIDIA уже давно использует формулировку «другой крупный вендор GPU», хотя формально Intel в борьбу за место на рынке дискретной игровой графики пока не включилась, и под единственным конкурентом NVIDIA автоматически подразумевается AMD.
реклама
Упоминается на слайде и сотрудничество с Nintendo, хотя в квартальном отчёте по форме 10-Q компания NVIDIA отметила, что ни один из клиентов за прошедшие с начала года девять месяцев не формировал более 10% выручки компании. По всей видимости, выручка от реализации графических процессоров существенно перевешивает поступления от сотрудничества с Nintendo.
Непрерывный рост выручки в игровом сегменте, как считает NVIDIA, обеспечен как увеличением объёмов поставок в натуральном выражении, так и ростом средних цен реализации. В среднесрочной перспективе рост выручки обеспечивается переходом аудитории на видеокарты поколения RTX, увеличением числа любителей игр и создателей контента, популярностью киберспорта и виртуальной реальности, ростом затрат на создание игр, распространением игровых ноутбуков и облачных платформ для гейминга.