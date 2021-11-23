В календаре NVIDIA уже завершился третий квартал 2022 фискального года, поэтому обозначение «2021» в материалах компании для инвесторов относится к предыдущему календарному году. В декабре NVIDIA традиционно проводит встречи с аналитиками, поэтому презентацию для инвесторов компания заблаговременно обновила сегодня.
реклама
Один из слайдов этой презентации позволяет визуально оценить, насколько активно увеличивалась выручка компании в серверном сегменте. Как отметили на отчётном мероприятии представители NVIDIA, в текущем фискальном квартале не исключено превышение серверной выручки над игровой. Эти величины уже очень близки. Автомобильный бизнес пока приносит не так много денег, как хотелось бы компании, но через пару лет и эта статья доходов начнёт увеличивать свою долю в совокупных поступлениях от клиентов.