Проблема в том, что эти акции принадлежат японской корпорации SoftBank.

То обстоятельство, что номинальным владельцем Arm сейчас является японская корпорация SoftBank, ничуть не мешает британским властям рассуждать о продаже активов компании американскому покупателю в лице NVIDIA, как об угрозе для национальной безопасности и «потере ещё одного бриллианта в технологической короне страны». По информации британских источников, многие местные министры поддержали бы возвращение акций Arm на Лондонскую фондовую биржу вместо продажи активов компании NVIDIA.

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Источник изображения: Getty Images

Сама NVIDIA в своём квартальном отчёте по форме 10-Q призналась, что если к сентябрю следующего года не будут получены все одобрения от антимонопольщиков, то сделка с Arm может развалиться, и тогда SoftBank оставит себе $1,25 млрд залога, которые были ей уплачены на первом этапе подготовки сделки.

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По мнению некоторых экспертов, в 2016 году продажа активов Arm японской корпорации SoftBank была подготовлена всего за четыре месяца. Когда в прошлом году она решилась на переговоры с NVIDIA, то видела потенциальную сделку в качестве самого быстрого способа реализации акций Arm. В действительности же всё так затянулось, что и выход на публичное размещение акций мог бы стать лучшей альтернативой. До 2016 года Arm была публичной компанией, её акции торговались в Лондоне.