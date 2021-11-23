Она будет удалена от уже существующей.

Руководитель Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) ещё только должен вернуться из недельной командировки в США и вынести вопрос о строительстве нового предприятия в этой стране на обсуждение совета директоров, но южнокорейские СМИ и издание The Wall Street Journal уже в один голос заявляют, что выбор сделан – новое предприятие стоимостью $17 млрд появится в городе Тейлор, который удалён от административного центра Техаса на несколько десятков километров.

реклама

Формально, у Samsung Electronics имеется свободный участок по соседству с уже действующим предприятием в Остине, но он пригодится для расширения существующего производства, а новую площадку в Тейлоре компания будет использовать для строительства предприятия, изначально ориентированного на применение литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV), как поясняет Bloomberg.

Источник изображения: AnandTech, Samsung

анонсы и реклама MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Выбор в пользу Тейлора был сделан за счёт усилий муниципальных властей по привлечению корейских инвесторов при помощи субсидий и льгот. За первые десять лет работы предприятия в Техасе будет создано 1800 новых рабочих мест. К 2026 году корейская компания намеревается утроить обороты своего контрактного бизнеса, поэтому новое предприятие в США позволит привлечь новых заказчиков. По данным сторонних экспертов, на первых этапах освоения нового техпроцесса доля годной продукции Samsung не превышает 30-40%, тогда как у конкурирующей TSMC она достигает 60-70%. В дальнейшем этот показатель улучшается, но по-прежнему отстаёт от уровня выхода годной продукции TSMC.