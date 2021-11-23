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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung будет развивать вторую производственную площадку в штате Техас
Она будет удалена от уже существующей.
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Руководитель Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) ещё только должен вернуться из недельной командировки в США и вынести вопрос о строительстве нового предприятия в этой стране на обсуждение совета директоров, но южнокорейские СМИ и издание The Wall Street Journal уже в один голос заявляют, что выбор сделан – новое предприятие стоимостью $17 млрд появится в городе Тейлор, который удалён от административного центра Техаса на несколько десятков километров.

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Формально, у Samsung Electronics имеется свободный участок по соседству с уже действующим предприятием в Остине, но он пригодится для расширения существующего производства, а новую площадку в Тейлоре компания будет использовать для строительства предприятия, изначально ориентированного на применение литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV), как поясняет Bloomberg.

Источник изображения: AnandTech, Samsung

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Выбор в пользу Тейлора был сделан за счёт усилий муниципальных властей по привлечению корейских инвесторов при помощи субсидий и льгот. За первые десять лет работы предприятия в Техасе будет создано 1800 новых рабочих мест. К 2026 году корейская компания намеревается утроить обороты своего контрактного бизнеса, поэтому новое предприятие в США позволит привлечь новых заказчиков. По данным сторонних экспертов, на первых этапах освоения нового техпроцесса доля годной продукции Samsung не превышает 30-40%, тогда как у конкурирующей TSMC она достигает 60-70%. В дальнейшем этот показатель улучшается, но по-прежнему отстаёт от уровня выхода годной продукции TSMC.

#samsung #полупроводники #литографическое производство #сша
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