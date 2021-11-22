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Новости Hardware Алексей Сычёв
Стараниями российского оверклокера GeForce RTX 3080 Ti и Core i9-12900K борются за лидерство в серии тестов
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Для нашего соотечественника с псевдонимом Traktor с приходом холодов наступает, простите за каламбур, горячая пора – в том смысле, что он теряет покой и сон, активно проводя эксперименты по разгону достаточно актуальных по меркам обывателя компонентов. В случае с видеокартой GeForce RTX 3080 Ti редкой марки GALAX (KFA2) герою нашей новости традиционно помог Mentoza, но видеокарту не только нужно вовремя вернуть, но и сохранить товарный вид, поэтому штатная система охлаждения осталась в неприкосновенности. Зато автор экспериментов пообещал, что продолжит попытки занять первые места в серии тестов ночью, когда температура воздуха за окном опустится до минус пяти градусов Цельсия, и у него появится возможность вынести системный блок на балкон для лучшего охлаждения.

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Процессор Intel Core i9-12900K семейства Alder Lake-S у нашего соотечественника имеется свой, поэтому его он уже подружил с водоблоком и чилллером, которые позволили поднять частоту до 5486 МГц. Видеокарта со штатной системой охлаждения разогналась до 2130/21594 МГц, всё это позволило занять вторые места в модельном зачёте в 3DMark Cloud Gate (91 471 балл), 3DMark Fire Strike (45 275 баллов) и Unigine Superposition 8K Optimized (8394 балла).

Источник изображения: HWBot, Traktor

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В последнем случае Traktor с двух сторон окружён соотечественниками, которые тоже использовали видеокарту GeForce RTX 3080 Ti марки GALAX. Продвинуться на вершину рейтинга наш энтузиаст намеревается по итогам сегодняшней ночной сессии.

#экстремальный разгон #видеокарты #alder lake-s #geforce rtx 3080 ti #gaalx
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