Редкая в наших краях видеокарта показала себя с лучшей стороны.

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Для нашего соотечественника с псевдонимом Traktor с приходом холодов наступает, простите за каламбур, горячая пора – в том смысле, что он теряет покой и сон, активно проводя эксперименты по разгону достаточно актуальных по меркам обывателя компонентов. В случае с видеокартой GeForce RTX 3080 Ti редкой марки GALAX (KFA2) герою нашей новости традиционно помог Mentoza, но видеокарту не только нужно вовремя вернуть, но и сохранить товарный вид, поэтому штатная система охлаждения осталась в неприкосновенности. Зато автор экспериментов пообещал, что продолжит попытки занять первые места в серии тестов ночью, когда температура воздуха за окном опустится до минус пяти градусов Цельсия, и у него появится возможность вынести системный блок на балкон для лучшего охлаждения.

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Процессор Intel Core i9-12900K семейства Alder Lake-S у нашего соотечественника имеется свой, поэтому его он уже подружил с водоблоком и чилллером, которые позволили поднять частоту до 5486 МГц. Видеокарта со штатной системой охлаждения разогналась до 2130/21594 МГц, всё это позволило занять вторые места в модельном зачёте в 3DMark Cloud Gate (91 471 балл), 3DMark Fire Strike (45 275 баллов) и Unigine Superposition 8K Optimized (8394 балла).

Источник изображения: HWBot, Traktor

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В последнем случае Traktor с двух сторон окружён соотечественниками, которые тоже использовали видеокарту GeForce RTX 3080 Ti марки GALAX. Продвинуться на вершину рейтинга наш энтузиаст намеревается по итогам сегодняшней ночной сессии.