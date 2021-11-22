Так считают тайваньские производители промышленных компьютеров.

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Как сообщает ресурс DigiTimes со ссылкой на тайваньских производителей промышленных компьютеров, сейчас ситуация с доступностью необходимых им компонентов уже улучшилась относительной первой половины текущего года, но говорить о полной победе над дефицитом будет нельзя даже в ближайшие месяцы.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

анонсы и реклама MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Сейчас редко кто из участников рынка связывает свои надежды на восстановление баланса спроса и предложения в сегменте полупроводников с более ранним периодом, чем середина следующего года. Некоторые вообще считают, что победить дефицит удастся лишь в 2023 году. Ситуация по отраслям неравномерна, и отрадно, что хотя бы некоторые производители уже сейчас наблюдают признаки улучшения.