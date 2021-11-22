Как сообщает ресурс DigiTimes со ссылкой на тайваньских производителей промышленных компьютеров, сейчас ситуация с доступностью необходимых им компонентов уже улучшилась относительной первой половины текущего года, но говорить о полной победе над дефицитом будет нельзя даже в ближайшие месяцы.
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Сейчас редко кто из участников рынка связывает свои надежды на восстановление баланса спроса и предложения в сегменте полупроводников с более ранним периодом, чем середина следующего года. Некоторые вообще считают, что победить дефицит удастся лишь в 2023 году. Ситуация по отраслям неравномерна, и отрадно, что хотя бы некоторые производители уже сейчас наблюдают признаки улучшения.