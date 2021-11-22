Немецкий энтузиаст Crazzzy85 воспользовался уникальным свойством процессора Intel Core i9-9990XE семейства Skylake-X для обновления рекорда Cinebench R20 в одной из категорий. У этой модели 14 физических ядер, что ограничивает ассортимент конкурентов по данному критерию – процессоры AMD, во всяком случае, в выборку уже не попадают.
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При помощи жидкого азота процессор Core i9-9990XE удалось разогнать до 5612 МГц, сохраняя активность 14 ядер и 28 потоков.
В тесте Cinebench R20 этого хватило, чтобы занять первое место в Cinebench R20 с результатом 10105 баллов не только в модельном зачёте, но и среди всех процессоров с 14 ядрами.