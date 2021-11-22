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Новости Hardware Алексей Сычёв
Radeon RX 6900 XT при помощи водоблока занял третье место в 3DMark Fire Strike Extreme
Процессор Intel Core i9-12900K в этом тоже участвовал.
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В последние недели мы не раз становились свидетелями появления новых рекордов HWBot, полученных за счёт использования центральных процессоров Intel семейства Alder Lake-S. Достижение немецкого оверклокера snakeeyes в 3DMark Fire Strike Extreme стало возможным за счёт объединения в одной системе видеокарты Radeon RX 6900 XT и центрального процессора Intel Core i9-12900K.

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Источник изображения: HWBot, snakeeyes

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Оба указанных компонента охлаждались водоблоками, частоты видеокарты при этом удалось поднять до 2984/19040 МГц, и в данном случае также интересен разгон памяти на 19% от номинала, что не всегда реализуется при использовании жидкого азота, ведь микросхемы памяти при этом от силы обдуваются дополнительными вентиляторами. Центральный процессор на частоте 5.5 ГГц сохранил активность не только всех 16 ядер (8 + 8), но и 24 потоков. Полученные 36 164 балла являются третьим результатом в рейтинге 3DMark Fire Strike Extreme среди систем с одиночными видеокартами.

#экстремальный разгон #alder lake-s #radeon rx 6900 xt #водоблоки #3dmark fire strike
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