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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Alphabet экспериментирует с использованием роботов для уборки помещений
Впрочем, живым уборщикам пока рано беспокоиться по поводу поиска новой работы.
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С функцией уборки напольных покрытий в наши дни справляются даже недорогие роботы-пылесосы, но до момента комплексной автоматизации процесса уборки человечество доберётся не так скоро, как хотелось бы ленивым ценителям чистоты. Входящая в состав холдинга Alphabet экспериментальная робототехническая лаборатория, как отмечает The Verge, недавно отчиталась о промежуточных успехах в адаптации созданных ею универсальных роботов к задачам, с которыми живой персонал сталкивается ежедневно. В частности, снабдив манипулятор продолговатой губкой, специалисты Alphabet научили робота передвигаться по помещению кафе и протирать столы от загрязнений.

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Источник изображения: Alphabet

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Одновременно манипулятор участвовал в эксперименте по открыванию дверей. С точки зрения разработчиков роботы должны научиться выполнять перечисленные операции в условиях, с которыми никогда ранее не сталкивались. То есть, всю окружающую обстановку они должны адекватно оценивать, впервые оказавшись в помещении, которое для функционирования роботов никак заранее не адаптировалось. Только тогда их можно будет научить справляться с операциями по уборке помещений. Кстати, аналогичные роботы уже были приспособлены к сортировке мусора. Возможно, доверив эту не самую приятную работу автоматике, человечество сможет ускорить повсеместное внедрение раздельной утилизации и переработки отходов.

#google #робототехника #alphabet
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