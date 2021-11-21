Немецкий ресурс 3DCenter после публикации квартальной отчётности каждый раз находит необычные способы её интерпретации, на этой неделе он решил сопоставить динамику изменения выручки и операционной прибыли компании с курсом популярной криптовалюты Ethereum, для добычи которой используются видеокарты на базе графических процессоров семейства GeForce.
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Сопоставив кривые за четыре последних года, немецкие коллеги пришли к выводу, что очевидной связи между доходами NVIDIA и курсом Ethereum нет, хотя на некоторых участках они действительно движутся однонаправленно. Напомним, что на минувшем квартальном мероприятии представители NVIDIA не только объявили о почти полном переводе семейства игровых решений Ampere на вариант с защитой от майнинга LHR, но и отчитались о сокращении выручки от реализации специализированных ускорителей CMP напрямую крупным майнерам до $105 млн.