Со временем стало понятно, что даже специалисты по криогенному разгону не могут обеспечить функционирование процессоров Intel семейства Alder Lake-S на частотах свыше 7 ГГц при активности всех ядер и потоков. Новое достижение американского энтузиаста Splave лишний раз это доказывает, поскольку приблизившись к рубежу 7 ГГц на три десятка мегагерц, он смог сохранить активность Hyper-Threading для всех восьми ядер серии P.
реклама
В тесте Geekbench3 Multi Core это позволило показать лучший результат среди всех процессоров с восемью ядрами, соответствующий 83 237 баллам. В модельном зачёте этот результат тоже был лучшим, а вот в общем зачёте ограничился 150-м местом. Серийный процессор Intel Core i9-12900K был установлен в материнскую плату ASRock Z690 Aqua OC и охлаждался жидким азотом.