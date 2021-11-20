Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA считает, что метавселенная позволит компаниям экономить сотни миллионов долларов
За счёт эмуляции процессов в виртуальной среде.
анонсы и реклама
RTX 3060 ASUS дешевле 60 тр в Ситилинке
Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать

Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) является более частым гостем в студии CNBC, но через пару дней после публикации квартальной отчётности эфир этого телеканала оживил своим визитом основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang). Известно, что энтузиазм инвесторов, поддерживающий рост курса акций компании уже второй день подряд, был преимущественно связан с серверным направлением бизнеса NVIDIA и перспективами, открывающимися в сфере создания виртуальной «метавселенной».

реклама

Источник изображения: CNBC

анонсы и реклама
RTX 3060 ASUS дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

По мнению главы NVIDIA, сейчас человечество не очень разумно распоряжается ресурсами из-за того, что не имеет возможности эмулировать те или иные процессы в виртуальной среде до их реализации на практике. Речь идёт о потерях, измеряемых сотнями миллионов долларов. Метавселенная же позволит компаниям симулировать работу целых предприятий или сетей энергоснабжения, моделируя самые разнообразные ситуации при помощи искусственного интеллекта. При последующей реализации проекта на практике уже удастся учесть все слабые места, выявленные на этапе эмуляции.

#nvidia #дженсен хуанг #метавселенная
12
Показать комментарии (12)

Материалы по теме

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Нужен ли антивирус в 2022 году, если он собирает и передает ваши данные
32
Загадки истории: Бои на Халхин-Голе. Маленький конфликт, изменивший ход мировой истории
33
Тестируем Scythe Fuma 2, TR Peerless Assassin 120 & SilverStone Hydrogon D120 ARGB на R7-3700 Pro
94
AVX инструкции и Cinebench R15-R23
82
Humankind: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 на примере модели Sapphire Pulse
11
МКС - как люди живут и работают в космосе уже более двух десятилетий
14
Полезен ли Bitcoin для экологии и окружающей среды - так ли много потребляет энергии
14

Сейчас обсуждают

Леди Яга
14:29
Карта дерьмо уровня 1080Ти из 2017 года. Впрочем тупым и нищим хомячкам и такое за счастье.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 на примере модели Sapphire Pulse
Зю
14:27
Если играть в короткие бенчмарки, то может и равны, пока керогаз 11800H до 105С не вскипятится. А через 15сек после бенча троттлинг, не говоря о поддержке памяти всего 2933. И это не говоря о встройке...
MAXSUN выпустила настольную материнскую плату с ноутбучным процессором Intel Core i7-11800H
Дмитрий Байков
14:25
нуль и опозорился ты. я в ИБ работаю несколько лет уже. у тебя руки кривые ещё раз тебе повторяю. и только конченные идиоты используют utorrent, в то время как есть qbitorrent без рекламы и скрытых ма...
Нужен ли антивирус в 2022 году, если он собирает и передает ваши данные
Виталий Shokerxxx
14:22
ты просто нупь и опозорилсо даже есть ответ на тему https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/all/почему/dc6d929b-f373-4f60-8669-989ffbbdb3f1
Нужен ли антивирус в 2022 году, если он собирает и передает ваши данные
Леди Яга
14:22
Глава NVIDIA считает, что метавселенная позволит компаниям экономить сотни миллионов долларов
KAA
14:17
Мы берем топовый воздух не для того, чтоб охлаждать процессор, постоянно нагруженный на 100%. При обычной нагрузке на АМД 5900Х на Noctua 15 , скорость вращения вентиляторов 600+ оборотов. В этом его ...
Тестируем Scythe Fuma 2, TR Peerless Assassin 120 & SilverStone Hydrogon D120 ARGB на R7-3700 Pro
Roditch
14:15
Комплект ножек для Mac Pro в официальном магазине Apple стоят 30 т.р. Интересно, сколько будут стоить колёса для iCar и будут ли шины/диски других производителей совместимы с iCar?
Акции Apple выросли в цене до рекордного уровня после слухов о разработке электромобиля
SeTi2019
14:14
Мне тоже не хочется жить в стране вранья и идиотов
МКС - как люди живут и работают в космосе уже более двух десятилетий
SeTi2019
14:13
Космонавты и в СССР горели и гибли, да так, что с собой еще до генералов прихватывали на тот свет. Вам просто по ТВ об этом не напоминают, а сами вы ничего не читаете. "давно не используются, а МКС с...
МКС - как люди живут и работают в космосе уже более двух десятилетий
avc119
14:13
Чей то 11-ю даже и не ставил, даже на виртуалке не крутил, почему то к ней вообще нет интереса... Больше интереса к Windows Server 2022, надо будет попробовать этот "конструктор для десктопа" на реал...
Microsoft заявила о планах ощутимо увеличить производительность Windows 11 в 2022 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем