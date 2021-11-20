За счёт эмуляции процессов в виртуальной среде.

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) является более частым гостем в студии CNBC, но через пару дней после публикации квартальной отчётности эфир этого телеканала оживил своим визитом основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jen-Hsun Huang). Известно, что энтузиазм инвесторов, поддерживающий рост курса акций компании уже второй день подряд, был преимущественно связан с серверным направлением бизнеса NVIDIA и перспективами, открывающимися в сфере создания виртуальной «метавселенной».

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Источник изображения: CNBC

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По мнению главы NVIDIA, сейчас человечество не очень разумно распоряжается ресурсами из-за того, что не имеет возможности эмулировать те или иные процессы в виртуальной среде до их реализации на практике. Речь идёт о потерях, измеряемых сотнями миллионов долларов. Метавселенная же позволит компаниям симулировать работу целых предприятий или сетей энергоснабжения, моделируя самые разнообразные ситуации при помощи искусственного интеллекта. При последующей реализации проекта на практике уже удастся учесть все слабые места, выявленные на этапе эмуляции.