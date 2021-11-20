Для хорошо знакомого нашим постоянным читателям российского энтузиаста с псевдонимом Traktor выходные начались ещё в пятницу вечером, когда в первую десятку актуальных записей HWBot попал его результат тестирования в 3DMark Fire Strike Extreme, соответствующий 32 995 баллам. С точки зрения сравнения с другими записями, он не претендует на рекорд, поскольку занимает 16-е место среди систем с одиночной видеокартой, а также 15-е место в модельном зачёте Radeon RX 6900 XT.
реклама
Тем не менее, конфигурация тестового стенда подобрана таким образом, что в ближайшей перспективе с её помощью будет установлен ряд рекордов. Во всяком случае, ещё вчера Traktor обновил абсолютный мировой рекорд VRMark Orange Room, набрав 22 756 баллов при помощи видеокарты Radeon RX 6900 XT, работающей на частотах 2840/17200 МГц. Серийный процессор Intel Core i9-12900K работал на частоте 5.5 ГГц при активности восьми ядер и восьми потоков.
И графический, и центральный процессоры, судя по описанию условий эксперимента, охлаждались водоблоками в сочетании с чиллером. Traktor также практикует проведение тестов с размещением системного блока на балконе в холодное время суток. В более популярном тесте 3DMark Fire Strike россиянин занял второе место среди одиночных видеокарт с результатом 51 596 баллов. Будем надеяться, что наступившие выходные Traktor проведёт с пользой для популяризации оверклокинга за счёт достижения новых впечатляющих результатов.