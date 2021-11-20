Ни один летательный аппарат на электротяге на это пока не способен.

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

В отличие от бизнеса по производству легковых автомобилей Rolls-Royce, который принадлежит BMW, одноимённая компания на рынке авиационных и судовых двигателей действует вполне самостоятельно. Как отмечает CNBC, прототип скоростного электрического самолёта Rolls-Royce только в сентябре совершил первый пятнадцатиминутный полёт, а на этой неделе уже было заявлено о достижении нового рекорда скорости в данной категории летательных аппаратов.

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Источник изображения: Rolls-Royce

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Максимальная скорость, когда-либо достигнутая летательными аппаратами с электрической силовой установкой, теперь соответствует рубежу в 623 км/ч. Кроме того, этот же самолёт смог достичь скорости 555,9 км/ч на дистанции 3 км, скорости 532,1 км/ч на дистанции 15 км, а также смог набрать высоту 3000 метров за 202 секунды. Тяговый электродвигатель самолёта имеет мощность 400 кВт, а плотность хранения заряда в тяговом аккумуляторе является рекордно высокой для летательных аппаратов, хотя и не уточняется.