Робомобили в целом будут медленно набирать популярность.

Как отмечает CNBC, акции Apple в пятницу хоть и выросли на скромные 1,7% на слухах о подготовке компанией собственного электромобиля к 2025 году, смогли в итоге обновить исторический максимум курсовой стоимости на отметке $160,55 за штуку.

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Аналитиков Morgan Stanley данные новости вдохновили заявить, что Apple сможет увеличить свою долю рынка и капитализацию, а склонность к выстраиванию вертикали в новых для себя сегментах рынка позволит ей эффективнее занять достойное место на рынке электромобилей. Помимо собственно электромобиля, Apple сможет предложить и развитое программное обеспечение, участвующее в его автоматическом управлении. По мнению экспертов, даже если в каких-то сегментах рынка Apple и не была пионером за последние двадцать лет, то масштабы её бизнеса и подход к организации производства во многих случаях выводили её на первые позиции.

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Представители Morgan Stanley также считают, что автоматический электромобиль без привычных органов управления будет больше уместен в таксопарках, чем в частном владении. Распространение роботизированных машин будет продвигаться медленно. К 2030 году они займу лишь 2% автомобильного рынка, участвуя в 0,5% совокупного пробега. Ещё через десять дет последний показатель вырастет до 7,6%, и лишь к 2050 году достигнет 47% совокупного пробега всех эксплуатируемых наземных транспортных средств.