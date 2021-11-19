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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом квартале NVIDIA увеличила расходы на разработки более чем на треть
А выручка выросла в полтора раза, так что компания не в обиде.
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Безусловно, с появлением на сайте NVIDIA квартального отчёта по форме 10-K новостная лента значительно разнообразится профильными откровениями, но пока нам приходится иметь дело с формой 8-K, которая по своему содержанию напоминает пресс-релиз и комментарии финансового директора компании, которые были опубликованы ещё вчера.

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Источник изображения: NVIDIA

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Впрочем, это не мешает уже сейчас определить, что в третьем квартале текущего года NVIDIA увеличила расходы на исследования и разработки на 34% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При сравнении девятимесячных периодов прирост достигает 37%. При этом маркетинговые и административные расходы за квартал увеличились гораздо скромнее – на 8%, за первые девять месяцев текущего года – на 11,5%. Если учесть, что выручка компании за это время увеличилась в полтора раза, темпы роста этих расходов можно признать умеренными.

#nvidia #аналитика #финансы
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