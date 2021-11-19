Чтобы не потерять в деньгах из-за снижения цен.

Крупнейшими производителями микросхем оперативной памяти остаются Samsung, Micron и SK hynix, поэтому их действия во многом определяют динамику цен. Сам по себе рынок памяти цикличен, поэтому участникам приходится тщательно планировать расширение производства, чтобы в итоге не пострадать от последующего снижения цен. Как отмечает DigiTimes, тройка лидеров на следующий года не планирует существенного расширения производственных мощностей.

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Источник изображения: Samsung

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Вместо этого ведущие компании по производству микросхем DRAM сосредоточатся на модернизации техпроцессов и внедрении литографии со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением. Открывать новые линии и оснащать их оборудованием компании не торопятся, поскольку не заинтересованы в дальнейшем снижении цен, которое уже начало наблюдаться.