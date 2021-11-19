В интервью CNBC представитель JPMorgan поделился прогнозами на дальнейшее развитие рынка полупроводниковых компонентов. Во-первых, он заявил, что во второй половине 2022 года дефицит будет искоренён, хотя первое полугодие для поставок полупроводниковых компонентов ещё будет характеризоваться заметной турбулентностью.
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Аналитики выделяют две тенденции, которые помогут полупроводниковой отрасли выйти из этого кризиса более сильной. Прежде всего, свои производственные мощности нарастят не только контрактные игроки, но и те компании, которые самостоятельно выпускают собственную продукцию. Intel и Samsung в данном контексте являются самыми очевидными примерами, особенно с учётом новой стратегии IDM 2.0 первой из них.
Кроме того, на территории Китая параллельно будет развиваться инфраструктура для выпуска примитивных, но очень востребованных электронных компонентов с использованием зрелой литографии. Сейчас местная промышленность только на 5-10% перекрывает собственные потребности в подобных изделиях, поэтому потенциал роста отрасли в конкретном регионе просто огромен. К слову, ожидаемый спад спроса на рынке микросхем памяти представители JPMorgan считают временным – в сложившихся условиях он быстро сменится циклом роста.