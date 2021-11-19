65% за год – это вам не это!

В начале года руководство AMD рассчитывало увеличить выручку по итогам всего года от силы на 37%, но к началу третьего квартала нашло причины повысить прогноз до 65%, и теперь специалисты IC Insights сообщают, что это позволит компании стать лидером отрасли по темпам увеличения выручки. Тайваньский разработчик мобильных процессоров MediaTek с 60% прироста останется на втором месте, а конкурирующая NVIDIA увеличит выручку по сравнению с прошлым годом только на 54%.

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Источник изображения: IC Insights

Корпорация Intel, кстати, окажется в хвосте рейтинга, поскольку вообще рискует сократить выручку на один процент по итогам года. Среди отстающих окажется и корпорация Sony с сокращением выручки на 3%.

Интересно, что пятёрку лидеров замкнёт китайская SMIC, выпускающая по контракту чипы для сторонних заказчиков – её выручка должна вырасти на 39%. Прочие контрактные производители останутся позади: Samsung с 34% прироста останется на седьмом месте, GlobalFoundries с аналогичным приростом окажется на восьмом, а тринадцатое достанется UMC с 26% прироста. Крупнейший контрактный производитель чипов, тайваньская TSMC ограничится приростом выручки на 24%, а потому займёт лишь пятнадцатое место.

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В целом по рынку количество поставляемых полупроводниковых компонентов в этом году вырастет в среднем на 20%, а цена их реализации увеличится на 3%. Весь рынок увеличит выручку на 23%, и это будет крупнейшим приростом с 2010 года, когда после кризиса 2008-2009 годов сегмент продемонстрировал увеличение выручки сразу на 34%.